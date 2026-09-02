'यह 19वीं सदी नहीं है', केरलम के सीएम ने महिलाओं को घर में रहने की सलाह देने वाले मौलवी को दिया जवाब

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इसी बीच ग्रैंड मुफ्ती और सुन्नी धर्मगुरु कांथपुरम ए.पी. बकर मुसलियार के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

केरलम के सीएम ने दो टूक कहा है कि महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए और ऐसे पिछड़े विचारों के लिए आधुनिक केरलम में कोई जगह नहीं है। कहां से शुरू हुआ पूरा विवाद? बता दें कि यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब, कोच्चि में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान, कांथपुरम गुट की संस्था 'समस्त केरलम जमीयतुल उमा' के एक सर्कुलर का बचाव करते हुए मौलवी ने कहा था कि महिलाओं को सार्वजनिक कार्यक्रमों में सीमित रहना चाहिए।

इस सर्कुलर में मदरसों और स्थानीय महलों को निर्देश दिए गए थे कि वे धार्मिक आयोजनों में गैर-मर्द पुरुषों के बीच महिलाओं की मौजूदगी पर रोक लगाएं, सार्वजनिक मंचों पर युवा महिलाओं को प्रदर्शित करने से बचें और सड़कों पर निकलने वाले जुलूसों में उन्हें पुरुषों के साथ शामिल न होने दें।

यह कोई 19वीं सदी नहीं है- सीएम मौलाना के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सतीशन ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार इस सोच से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह कोई 19वीं सदी नहीं है कि कोई ऐसे बयान दे। यहां तक कि इस्लाम भी महिलाओं को घर में कैद रखने की बात नहीं कहता। महिलाओं को आगे बढ़कर मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए। राज्य के श्रम मंत्री ने भी दिया करारा जवाब सीएम के बाद राज्य के श्रम मंत्री बिंदु कृष्णा ने भी धर्मगुरु के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है और उन्हें सदियों पीछे धकेलने की कोशिश है।