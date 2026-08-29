केरलम में कांग्रेस नेता ने रोका मुख्यमंत्री का काफिला, बीच सड़क हुई तीखी बहस
केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन का काफिला तिरुवनंतपुरम में एक कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने रोका, जिसके बाद दोनों के ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री सतीशन का काफिला कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने रोका।
दोनों के बीच सड़क पर हुई तीखी बहस, पुलिस ने हिरासत में लिया।
अनिल कुमार पर रास्ता रोकने और सरकारी काम में बाधा का आरोप।
डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में शुक्रवार को उस समय अजीब स्थिति बन गई जब अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन का काफिला रोक दिया।
समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे सतीशन और तिरुवनंतपुरम जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) के नेता अनिल कुमार, चेंथी अनी, के बीच सड़क पर ही तीखी बहस हो गई।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने अनिल कुमार को हिरासत में ले लिया है।
मुख्यमंत्री की गाड़ी रोकी
सामने आए वीडियो में लोगों का ग्रुप सतीशन की गाड़ियों को रोकता दिख रहा है। सतीशन चेम्पाझंथी में एक जयंती कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले चेंथी इलाके में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी श्री नारायण गुरु का कार्यक्रम आयोजित किया था और वे चाहते थे कि सतीशन वहां जरूर रुकें।
काफिला रुकने के करीब 30 सेकेंड बाद सतीशन गाड़ी से उतरे और अनिल कुमार से बात करने लगे। देखते ही देखते दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कुछ मिनटों की बहस के बाद सतीशन वापस गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए।
बाद में सतीशन के ऑफिस ने सफाई दी कि चेंथी का कार्यक्रम उनके आधिकारिक तय शेड्यूल में नहीं था।
पुलिस कार्रवाई और एफआईआर का दावा
श्रीकार्यम पुलिस ने अनिल कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें रास्ता रोकना, आपराधिक धमकी और सरकारी काम में बाधा डालना शामिल है।
एफआईआर के अनुसार, अनिल ने मुख्यमंत्री का आक्रामक तरीके से सामना किया और पूछा कि तय होने के बावजूद वे कार्यक्रम में क्यों नहीं आ रहे। जब उन्हें शांत रहने को कहा गया तो उन्होंने कथित तौर पर धमकी दी, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो आप क्या कर लेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी में भी रुकावट डाली।
गुटबाजी का आरोप, कार्यकर्ताओं का गुस्सा
दूसरी ओर, अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाते वक्त अनिल कुमार ने सीएम का काफिला रोकने के आरोप से साफ इनकार किया। उन्होंने सतीशन पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने सड़क पर कॉलेज के छात्रों जैसी हरकत की। अनिल ने सीधे तौर पर कहा, यह सब पार्टी के भीतर जारी गुटबाजी का नतीजा है।
आयोजकों ने सतीसन के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी जारी की, जिसमें वे उन्हें न्योता देते दिख रहे हैं।
वहीं, DCC सदस्य सुहैल शाहजहां ने अनिल की गिरफ्तारी पर दुख जताते हुए कहा कि अनिल जैसे समर्पित कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार गलत है। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं ने कोई गाड़ी नहीं रोकी थी, वे बस स्वागत के लिए खड़े थे।