कौन हैं केरल कैडर के IPS अधिकारी नितिन अग्रवाल? जिन्हें बनाया गया BSF का महानिदेशक; पांच महीने से रिक्त था पद

नई दिल्ली, एजेंसी। केरल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी नितिन अग्रवाल को रविवार की रात सीमा सुरक्षा बल (BSF) का नया महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया। यह पद लगभग पांच महीने से रिक्त था।

बता दें कि नितिन अग्रवाल वर्तमान में दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) मुख्यालय में संचालन के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा देर रात जारी एक आदेश में कहा गया है कि अग्रवाल को बीएसएफ महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

Nitin Agarwal, a 1989-batch IPS officer of Kerala cadre, appointed as the new Director-General of the Border Security Force (BSF).



