केरलम: एर्नाकुलम में स्कूटर को बचाते समय पेट्रोल पंप के बैरियर से टकराकर पलटी बस, 35 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरलम के एर्नाकुलम के कूथाट्टुकुलम (कक्कुर) में गुरुवार को शादी में शामिल होने जा रहे लोगों से भरी एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा एक स्कूटर सवार को बचाने के चक्कर में हुआ, जहां बस पेट्रोल पंप के बैरियर से जा टकराई।

बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने एक स्कूटर से बचने के लिए अचानक बस मोड़ी थी। बस पर से नियंत्रण खो गया और वह पेट्रोल पंप के किनारे से टकराकर पलट गई।

35 यात्री घायल

हादसे में बस सवार करीब 35 यात्री घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को कूथाट्टुकुलम के प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

सीसीटीवी फुटेज आया सामने

इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक दोपहिया वाहन चालक को बिना सामने से आ रहे यातायात को देखे अचानक दाईं ओर मुड़ते हुए दिखाया गया है।

ऐसा लगता है कि बस ड्राइवर ने दोपहिया वाहन चालक से टकराने से बचने के लिए ब्रेक लगाए और बस को मोड़ा, जिसके बाद बस सड़क से उतरकर पेट्रोल पंप के किनारे से टकराकर पलट गई। जिससे कई यात्री फंस गए या घायल हो गए।