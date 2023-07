Kerala Boat Race केरल के अलाप्पुझा में सोमवार को नौका दौड़ के दौरान एक नाव पलट गई। नाव पर 25 महिलाएं सवार थी। सभी को बचा लिया गया है।हालांकि कुछ महिलाओं को मामली चोटें आई है और उनका इलाज नजदीकी अस्पताल में किया जा रहा है।केरल की सबसे पुरानी नौका दौड़ में से एक चंपाकुलम मूलम वल्लम काली तटीय जिले अलाप्पुझा में शुरू हुई थी। उसी दौरान यह हादसा हुआ।

Kerala Boat Race: अलाप्पुझा में नौका दौड़ के दौरान पलटी नाव, 25 महिलाओं को बचाया गया सुरक्षित

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरल के अलाप्पुझा में सोमवार को नौका दौड़ के दौरान एक नाव पलट गई। नाव पर 25 महिलाएं सवार थी। राहत की बात यह रही की सभी को बचा लिया गया है और किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि, कुछ महिलाओं को मामली चोटें आई है और उनका इलाज नजदीकी अस्पताल में किया जा रहा है। नौका दौड़ के दौरान हुआ हादसा केरल की सबसे पुरानी नौका दौड़ में से एक चंपाकुलम मूलम वल्लम काली तटीय जिले अलाप्पुझा में शुरू हुई थी। उसी दौरान यह हादसा हुआ। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि यह घटना पंबा नदी पर नौका दौड़ के दौरान हुई। सभी महिलाएं सुरक्षित महिलाओं को बचाने के लिए कई नाव मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। चोटिल महिलाओं को तुरंत अस्पताल भेजा गया। वहीं, कुछ महिलाएं को अलाप्पुझा सरकारी मेडिकल कॉलेज में निगरानी में रखा गया हैं। किसी की भी हालत गंभीर नहीं है।

