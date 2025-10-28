केन्या: विदेशी टूरिस्ट को लेकर जा रहा प्लेन क्रैश, 12 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्या के तटीय क्षेत्र क्वाले में मंगलवार तड़के एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि यह विमान मासाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य के एक लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस की ओर जा रहा था। इस दुर्घटना में 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है।

