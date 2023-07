मानहानि मामलाः केजरीवाल, संजय सिंह ने गुजरात कोर्ट के समन को दी चुनौती, पांच अगस्त को होगी अगली सुनवाई

PM Modi Degree Case इस मामले में 13 जुलाई को हुई सुनवाई में बचाव पक्ष के वकील ने छूट संबंधी आवेदन दायर कर कहा कि अरविंद केजरीवाल और सिंह दिल्ली में भारी वर्षा के कारण पेश नहीं हो सके। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट एसजे पांचाल ने केजरीवाल और सिंह को 26 जुलाई को उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

मानहानि मामले में केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात अदालत के समन को दी चुनौती।

