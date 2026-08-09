'प्रदर्शन का असर नहीं हुआ', शशि थरूर के बयान पर केसी वेणुगोपाल ने दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के भीतर नेताओं की बयानबाजी और पार्टी अनुशासन को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में पार्टी सांसद शशि थरूर ने छात्रों के मुद्दों पर राहुल गांधी के अभियान छात्रों की गूंज के प्रभाव की तुलना एक अन्य संगठन के प्रदर्शन से की थी। इस बयान पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कड़ी नसीहत दी है।

वेणुगोपाल ने स्पष्ट किया है कि पार्टी नेताओं को जाने-अनजाने में भी ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, जिससे विरोधी दल बीजेपी को खुश होने का मौका मिले। इस पूरे वाकये ने न सिर्फ पार्टी लाइन की अहमियत को रेखांकित किया है, बल्कि कांग्रेस के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी नई बहस छेड़ दी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि छात्रों के मुद्दों पर राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन में रियल जेन जी की भागीदारी देखी गई थी, इसलिए कांग्रेस नेताओं को इस पर टिप्पणी करते समय सावधान रहना चाहिए। उनकी यह चेतावनी पार्टी सांसद शशि थरूर की उस टिप्पणी के संदर्भ में आई है, जिसमें थरूर ने कांग्रेस के प्रदर्शन की तुलना कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रदर्शन से की थी।

बीजेपी को खुश करने वाले बयानों से बचें: वेणुगोपाल समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि थरूर ने जानबूझकर ऐसी कोई टिप्पणी की है। के हवाले से उन्होंने कहा कि हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, चाहे जाने-अनजाने में हो और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने यह जानबूझकर कहा है, और न ही उनके ऐसा कहने की संभावना है कि इस तरह की टिप्पणियां करने से बचें।

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वेणुगोपाल ने आगे कहा कि भले ही कांग्रेस सदस्य हमेशा पार्टी के ढांचे या अनुशासन का सख्ती से पालन न करते हों, लेकिन हमें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जो केवल बीजेपी को खुश करते हों। शशि थरूर की टिप्पणी पर शुरू हुई चर्चा शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान, शशि थरूर ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया, वे वही मुद्दे थे जिन्हें मेरी पार्टी और राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज के जरिए उठाया था लेकिन हमें यह देखना होगा कि इसका उतना असर क्यों नहीं हुआ। हमें लोगों की नब्ज पहचानने की जरूरत है।

राहुल गांधी का अभियान छात्रों की गूंज 17 जून को राजस्थान के कोटा से शुरू किया गया था। इसके कुछ दिनों बाद सीजेपी का विरोध प्रदर्शन और उस पर हुई पुलिस कार्रवाई सुर्खियों में आ गई। सीजेपी ने प्रश्नपत्र लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर 20 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना प्रदर्शन शुरू किया था। उनकी एक प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी। मैं बेवफा नहीं, बस स्वतंत्र विचार रखता हूं: थरूर अक्सर पार्टी लाइन से हटकर बोलने के लिए जाने जाने वाले थरूर ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है, जबकि बीजेपी में किसी के लिए भी अपने मन की बात कहना अकल्पनीय है।