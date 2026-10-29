Karwa Chauth 2026 Live: करवाचौथ पर आपके शहर में कब दिखेगा चांद? देखें सिटी वाइस लिस्ट
Karwa Chauth 2026 Live Updates: करवा चौथ पूजा मुहूर्त, City-wise चंद्रोदय समय, सर्गी, व्रत कथा, पूजा विधि और व्रत से जुड़े जरूरी नियमों की ताजा जानकारी यहां पाएं।
Karwa Chauth 2026 Live Updates: देशभर में आज यानी गुरुवार को करवाचौथ की धूम है। सुहागन महिलाओं के लिए यह दिन बेहद खास है। करवाचौथ का व्रत आज शुबह से ही शुरू हो गया है। व्रती महिलाए सोलह श्रृंगार के साथ पूजा-पाठ में लगी हैं। करवाचौथ के व्रत का समापन आज चांद दिखने के साथ किया जाता है ऐसे में सवाल यह है कि आज चांद कब निकलेगा?
देश-दुनिया में कैसे मनाया जा रहा है करवाचौथ और चांद निकलने से जुड़ी पल-पल की अपडेट हम आपको देंगे। बने रही हमारे साथ।
लास्ट मिनट में करवाचौथ पर अपनी पत्नी को दें ये सरप्राइज गिफ्ट
Karwa Chauth 2026 Live: करवाचौथ के आखिरी पलों में पत्नी को दें ये 5 दिल छू लेने वाले गिफ्ट
- दिल से लिखा एक खत: एक सादे कागज पर कोई पुरानी प्यारी याद, उनकी वो खूबी जो आपको आज भी मुग्ध कर देती है, या रिश्ते का कोई छोटा-सा पल जिसे याद करके आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
- खत के साथ एक फ्रेम की हुई फोटो: कोई पुरानी या हाल की प्यारी तस्वीर फ्रेम में लगवा दें। खत और फोटो का यह जोड़ा शब्दों से कहीं ज्यादा बोलता है।
- एक छोटी यादगार चीज: कोई पुरानी चिट्ठी, टिकट, या कोई छोटी वस्तु जिसे आप दोनों ने कभी साथ संभाला हो उसे सुंदर तरीके से पैक करके दें।
- हाथ से बना छोटा सा कार्ड: रंग-बिरंगे कागज पर कुछ शेर या कविता लिखकर या डूडल बनाकर एक पर्सनल कार्ड तैयार करें। इसमें आपकी मेहनत ही असली गिफ्ट बनेगी।
- एक छोटा सा प्रॉमिस नोट: एक सुंदर नोट पर लिखें कि आप भविष्य में उनके लिए क्या-क्या करना चाहते हैं—एक स्पेशल डिनर, एक छोटी ट्रिप या बस हर रोज थोड़ा और ध्यान। यह वादा उनका दिल जीत लेगा।
पूरे देश में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद?
Karwa Chauth Moonrise Time 2026: पंचांग अनुसार करवा चौथ का चांद रात 8 बजकर 17 मिनट तक दिखाई दे सकता है। लेकिन अलग-अलग शहरों में चांद निकलने का समय में कुछ मिनटों का अंतर देखने को मिल सकता है।
|शहर का नाम
|चांद निकलने का संभावित समय
|दिल्ली
|रात 8 बजकर 17 मिनट पर
|नोएडा
|रात 8 बजकर 16 मिनट पर
|गाजियाबाद
|रात 8 बजकर 16 मिनट पर
|लखनऊ
|रात 8 बजकर 06 मिनट पर
|कानपुर
|रात 8 बजकर 10 मिनट पर
|मुंबई
|रात 9 बजे पर
|कोलकाता
|रात 7 बजकर 47 मिनट पर
|हैदराबाद
|रात 8 बजकर 41 मिनट पर
|बेंगलुरु
|रात 8 बजकर 55 मिनट पर
|पटना
|रात 7 बजकर 52 मिनट पर
करवा चौथ कथा का समय क्या है?
Karwa Chauth Puja Muhurat 2026: 29 अक्टूबर को करवा चौथ की कथा पढ़ने का समय शाम 5 बजकर 38 मिनट पर शुरू होगा औए शाम को 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करें और साथ ही इस पावन को कथा सुनें।