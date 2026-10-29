Karwa Chauth 2026 Live: करवाचौथ पर आपके शहर में कब दिखेगा चांद? देखें सिटी वाइस लिस्ट

Karwa Chauth 2026 Live Updates: देशभर में आज यानी गुरुवार को करवाचौथ की धूम है। सुहागन महिलाओं के लिए यह दिन बेहद खास है। करवाचौथ का व्रत आज शुबह से ही शुरू हो गया है। व्रती महिलाए सोलह श्रृंगार के साथ पूजा-पाठ में लगी हैं। करवाचौथ के व्रत का समापन आज चांद दिखने के साथ किया जाता है ऐसे में सवाल यह है कि आज चांद कब निकलेगा?

देश-दुनिया में कैसे मनाया जा रहा है करवाचौथ और चांद निकलने से जुड़ी पल-पल की अपडेट हम आपको देंगे। बने रही हमारे साथ।