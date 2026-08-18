'संघीय ढांचे का सम्मान करें', तीन शिकारियों की मौत मामले पर तमिलनाडु के नेताओं पर बरसे डीके शिवकुमार

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक में चामराजनगर जिले में वनकर्मियों के साथ मुठभेड़ में तीन शिकारियों की मौत को लेकर कर्नाटक- तमिलनाडु में तकरार हो गया है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को तमिलनाडु के नेताओं को चेताया कि वे तीन संदिग्ध शिकारियों के मारे जाने को लेकर कर्नाटक के प्रशासन में हस्तक्षेप न करें। उन्होंने इस मामले की सीबीआइ जांच की मांग को भी खारिज कर दिया।

शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, संघीय ढांचा है। कोई भी राज्य अन्य राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लोगों को यह बुनियादी समझ होना चाहिए। गौरतलब है कि चामराजनगर में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के वन क्षेत्र में 15 अगस्त को मुठभेड़ में तीन शिकारी- एंथनी सैमी, जान रोज पीटर और कुमार मारे गए थे। वे तमिलनाडु के रहने वाले थे। इस घटना के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जोसेफ विजय ने घटना को नरसंहार बताया और इसकी निंदा की।

उन्होंने इस घटना की उच्च-स्तरीय समिति से निष्पक्ष जांच की मांग की। विजय की टिप्पणी को लेकर शिवकुमार ने कहा, मैं हर बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि हम अपने राज्य की रक्षा करना जानते हैं।

मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा, जहां सभी पार्टियों के सदस्यों ने कर्नाटक वन विभाग से जुड़े गोलीबारी के मामले की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की। इस मुद्दे को उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक नेता एडप्पादी के. पलानीसामी ने दावा किया कि पीड़ितों के परिवारों ने बताया है कि कर्नाटक वन विभाग ने तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। यह बताते हुए कि घटनास्थल दो राज्यों की सीमा पर स्थित है पलानीसामी ने तमिलनाडु सरकार से इस मामले में सीबीआइ जांच की मांग की।

द्रमुक विधायक मनोज पांडियन ने इस घटना को फर्जी मुठभेड़ और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। कहा, मारे गए लोग निहत्थे किसान थे और अपने मवेशियों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की और कहा कि इसमें शामिल वन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।