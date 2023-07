मैसूर में हनुमान जन्मोत्सव समारोह के दौरान दो गुटों में झड़प, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या

कर्नाटक के मैसूर में युवा ब्रिगेड के एक सदस्य की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि हनुमान जन्मोत्सव समारोह के दौरान युवाओं के दो समूहों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद युवा ब्रिगेड के एक सदस्य की जिले के टी नरसीपुरा में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं युवा ब्रिगेड के प्रमुख चक्रवर्ती सुलीबेले ने सिद्दरमैया पर आरोप लगाया।

मैसूर में दो गुटों में झड़प, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या (फोटो प्रतिकात्मक)

मैसूर (कर्नाटक), एजेंसी। कर्नाटक के मैसूर में युवा ब्रिगेड के एक सदस्य की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि हनुमान जन्मोत्सव समारोह के दौरान युवाओं के दो समूहों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद युवा ब्रिगेड के एक सदस्य की जिले के टी नरसीपुरा में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जुलूस के दौरान मामूली विवाद के कारण हुई थी झड़प मृतक की पहचान श्रीरामपुरा कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय वेणुगोपाल नायक के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शनिवार को जुलूस के दौरान युवकों के दो गुटों के बीच मामूली बात को लेकर झड़प हो गई थी। इस घटना के बाद रविवार रात नायक पर कथित तौर पर बोतल से वार किया गया। युवा ब्रिगेड के प्रमुख ने कांग्रेस पर लगाया आरोप वहीं, युवा ब्रिगेड के प्रमुख चक्रवर्ती सुलीबेले ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समर्थकों ने नायक की बेरहमी से हत्या की है। उन्होंने ट्वीट कर सिद्दरमैया सरकार पर आरोप लगाया। चक्रवर्ती ने कहा कि सिद्दरमैया 2.0 अपने जाल का विस्तार कर रहे हैं। हमने अपने एक स्वयंसेवक को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वह हनुमान जन्मोत्सव समारोह का एक सक्रिय आयोजक था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समर्थकों द्वारा उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक जल रहा है, जल्द ही एक और पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा।

Edited By: Mohd Faisal