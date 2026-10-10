कर्नाटक में SIR की 2.9 लाख सुनवाई लंबित, अकेले बेंगलुरु में 66 प्रतिशत मामले
कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के तहत लगभग 2.9 लाख सुनवाई लंबित हैं, जिनमें से 1.8 लाख अकेले बेंगलुरु से हैं।
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डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक में वोटर लिस्ट के स्पेशल समरी रिविजन (SIR) के तहत लगभग 2.9 लाख सुनवाई अभी बाकी हैं और इसका अंतिम दौर सोमवार को होना है। इनमें से 1.8 लाख मामले अकेले बेंगलुरु अर्बन और तीन बीबीएमपी जिलों से हैं।
मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार, कुल 43.8 लाख नोटिसों में से 43.7 लाख सफलतापूर्वक पहुंचाए गए हैं और 40.9 लाख मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। जिन 8,570 नोटिसों की डिलीवरी नहीं हो पाई, उनमें से 3,522 बेंगलुरु के हैं। चुनाव आयोग को 22 अक्तूबर तक सभी दावों का निपटारा करना है, और अंतिम वोटर लिस्ट 27 अक्तूबर को जारी की जाएगी।
'फॉर्म 7' मामलों पर एसआईटी जांच का विचार
इस बीच, सरकार SIR के दौरान 'फॉर्म 7' के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने के कथित सुनियोजित प्रयासों की जांच के लिए एसआईटी (SIT) गठन पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने नौ दर्ज मामलों की कड़ियों को जोड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है।
दूसरी ओर, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में 'फॉर्म 7' आवेदन दाखिल करने के आरोपी बीजेपी के दो बूथ-लेवल एजेंटों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें याचिकाकर्ताओं ने किसी भी गलत कार्य से इनकार किया है।