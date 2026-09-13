कर्नाटक में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एक दिन में बचाए गए 800 बच्चे

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के विभिन्न प्रतिष्ठानों में बाल मजदूरी कर रहे 800 बच्चों को शनिवार को एक विशेष अभियान के दौरान बचाया गया। यह अभियान राज्य भर के 962 पुलिस थानों द्वारा चलाया गया, जिसके दौरान 16,951 परिसरों की जांच की गई। बच्चों को मजदूर के रूप में काम पर रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के राज्यव्यापी बाल श्रम अभियान के निर्देश के बाद पुलिस ने बच्चों को बचाया। शिवकुमार ने हाल ही में बेंगलुरु के एपीएमसी यार्ड के अपने दौरे के दौरान बच्चों को काम करते हुए पाया था। पुलिस के अनुसार, अकेले बेंगलुरु में 503 बच्चों को बचाया गया। अभियान के बाद बेंगलुरु में दुकान मालिकों के खिलाफ अपने-अपने प्रतिष्ठानों में बच्चों को काम पर रखने के लिए 18 मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा साझा आंकड़ों के अनुसार, मैसूरु में 13 बच्चों को, हुबली-धारवाड़ में 10, मंगलुरु में तीन, कलबुर्गी में 22 बच्चों को बचाया गया।