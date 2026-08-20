कर्नाटक: कॉलेज प्रिंसिपल का 'भारत माता की जय' व 'वंदे मातरम्' का विरोध, मामला दर्ज
कर्नाटक में एक कॉलेज प्रिंसिपल पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद छात्रों को 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' नारे लगाने से रोकने पर केस दर्ज किया गया है।
HighLights
प्रिंसिपल ने छात्रों को 'भारत माता की जय' कहने से रोका।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद हुआ यह विवाद।
धार्मिक भेदभाव के आरोप में प्रिंसिपल पर केस दर्ज।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक में एक प्री-यूनिवर्सिटी कालेज के प्रिंसिपल के स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद छात्रों द्वारा 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' नारे लगाने से रोकने पर पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने गुरुवार को बताया कि कर्नाटक के बीदर छात्र के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर चितगुप्पा पुलिस ने 17 अगस्त को अब्दुल हकीम (39) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता का बेटा चितगुप्पा शहर के कालेज में दूसरे वर्ष का पीयूसी छात्र है। कालेज ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया।
राष्ट्रगान के बाद छात्र और कुछ अन्य छात्रों ने सुबह लगभग 10 बजे कालेज परिसर से बाहर निकलते समय 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' जैसे नारे लगाए। एफआइआर में कहा गया है कि उस समय मदरगी के निवासी हकीम ने छात्रों को रोका और उन्हें ऐसे नारे लगाने से चेतावनी दी।
प्रिंसिपल ने छात्रों से कहा कि वे फिर से ऐसे नारे नहीं लगाएं। उनका कहना था कि ये एक विशेष धार्मिक समुदाय से जुड़े नारे हैं और कालेज परिसर में इन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चूंकि कालेज में विभिन्न समुदायों के छात्र पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ने धार्मिक आधार पर उनके साथ भेदभाव किया और ऐसा व्यवहार किया जिससे विभिन्न समुदायों के छात्रों के बीच दुश्मनी उत्पन्न हो सकती है।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 126(2) (गलत रोक), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।