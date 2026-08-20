कर्नाटक: कॉलेज​ प्रिंसिपल का 'भारत माता की जय' व 'वंदे मातरम्' का विरोध, मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक में एक प्री-यूनिवर्सिटी कालेज के प्रिंसिपल के स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद छात्रों द्वारा 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' नारे लगाने से रोकने पर पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि कर्नाटक के बीदर छात्र के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर चितगुप्पा पुलिस ने 17 अगस्त को अब्दुल हकीम (39) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता का बेटा चितगुप्पा शहर के कालेज में दूसरे वर्ष का पीयूसी छात्र है। कालेज ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रगान के बाद छात्र और कुछ अन्य छात्रों ने सुबह लगभग 10 बजे कालेज परिसर से बाहर निकलते समय 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' जैसे नारे लगाए। एफआइआर में कहा गया है कि उस समय मदरगी के निवासी हकीम ने छात्रों को रोका और उन्हें ऐसे नारे लगाने से चेतावनी दी।