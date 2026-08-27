पिता कर रहा था गंदी हरकत, मां ने रिश्तेदार के पास भेजा तो उसने भी किया यौन उत्पीड़न; POCSO का केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के यादगीर में पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में उसके पिता और एक रिश्तेदार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस द्वारा यह मामला काउंसलिंग के दौरान लड़की द्वारा दिए गए बयान के आधार पर दर्ज किया गया।

मां ने भेजा रिश्तेदार के घर

पुलिस के अनुसार, लड़की ने आरोप लगाया कि जब वह छोटी थी, तब उसके पिता ने उसके साथ गलत व्यवहार और यौन शोषण किया था। बताया जाता है कि जब यह बात उसकी मां को पता चली, तो मां ने लड़की और उसकी बड़ी बहन को एक रिश्तेदार के घर रहने के लिए भेज दिया गया।