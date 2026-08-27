पिता कर रहा था गंदी हरकत, मां ने रिश्तेदार के पास भेजा तो उसने भी किया यौन उत्पीड़न; POCSO का केस दर्ज
कर्नाटक के यादगीर में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में उसके पिता और एक रिश्तेदार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के यादगीर में पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में उसके पिता और एक रिश्तेदार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा यह मामला काउंसलिंग के दौरान लड़की द्वारा दिए गए बयान के आधार पर दर्ज किया गया।
मां ने भेजा रिश्तेदार के घर
पुलिस के अनुसार, लड़की ने आरोप लगाया कि जब वह छोटी थी, तब उसके पिता ने उसके साथ गलत व्यवहार और यौन शोषण किया था। बताया जाता है कि जब यह बात उसकी मां को पता चली, तो मां ने लड़की और उसकी बड़ी बहन को एक रिश्तेदार के घर रहने के लिए भेज दिया गया।
रिश्तेदार पुजारी ने भी किया यौन उत्पीड़न
लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि रिश्तेदार के घर रहने के दौरान एक पुजारी ने भी उसका यौन उत्पीड़न किया।
लड़की के बयान के आधार पर, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(2) और 65(2) तथा POCSO अधिनियम की धारा 4, 8 और 10 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है। (समाचार एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)