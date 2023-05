Karnataka: हावेरी जिले में दो ट्रकों के बीच हुई जोरदार टक्कर, गाड़ियों में लगी आग

कर्नाटक, एएनआई। सोमवार को हावेरी जिले के शिगगांव के पास दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतना जोरदार था कि तुरंत ही मौके पर आग लग गई। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है।

अधिकारियों के मुताबिक, हावेरी जिले में शिगगांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर दो ट्रकों के बीच भिंड़त हो गई। इसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग को बुझाने की कोशिश की। पुलिस ने घटना की शिकायत दर्ज कर ली है और जांच में जुटी है कि आखिर किसकी गलती से यह हादसा हुआ है।

#WATCH | Karnataka: Massive fire breaks out following a collision between two trucks on NH-48 near Shiggaon in Haveri district, during the early hours today. pic.twitter.com/GK5smGnCna