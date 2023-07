कर्नाटक में मामूली विवाद पर दुकान मालिक ने मजदूर को लगाई आग, हत्या के बाद रची करंट से मौत की झूठी कहानी

कर्नाटक के मंगलुरु में एक किराना दुकान संचालक ने मामूली कहासुनी पर अपने यहां काम कर रहे मजदूर की हत्या कर दी। साथ ही दुकानदार ने साजिश रचकर हत्या को बिजली के करंट से हुई मौत बता दिया। पुलिस ने कहा कि किराना दुकान के मालिक ने अपने मजदूर की आग लगाकर हत्या कर दी और बाद में इसे बिजली का झटका बता दिया।

कर्नाटक में मामूली विवाद पर दुकान मालिक ने मजदूर को लगाई आग।

Your browser does not support the audio element.

मंगलुरु, पीटीआई। कर्नाटक के मंगलुरु में एक किराना दुकान संचालक ने मामूली कहासुनी पर अपने यहां काम कर रहे मजदूर की हत्या कर दी। साथ ही दुकानदार ने साजिश रचकर हत्या को बिजली के करंट से हुई मौत बता दिया। दुकान मालिक ने रची झूठी कहानी पुलिस ने कहा कि किराना दुकान के मालिक ने अपने मजदूर की आग लगाकर हत्या कर दी और बाद में इसे बिजली का झटका बता दिया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में मुलिहिथलू से दुकान संचालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कुलदीप कुमार आर जैन ने कहा कि मंगलुरु दक्षिण पुलिस ने आसपास के स्थानीय निवासियों से पूछताछ के बाद सबूतों के आधार पर शनिवार को आरोपी तौसीफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति ने कथित तौर पर मजदूर गजानन को आग लगा दी और फिर इसे बिजली का झटका बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर मामूली विवाद पर गजानन को आग लगाकर मार डाला। आरोपी ने सुनाई झूठी कहानी इसके बाद, अपराध को छुपाने के लिए उसने इलाके के लोगों को झूठी सूचना दी कि गजानन को करंट लग गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने घटना की हत्या होने की पुष्टि की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

Edited By: Devshanker Chovdhary