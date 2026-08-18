कर्नाटक KPSC भर्ती घोटाला मामले में ईडी का एक्शन, 21 ठिकानों पर की छापामारी
ईडी ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन (केपीएससी) में 300 पशु चिकित्सकों की भर्ती में हुए घोटाले के सिलसिले में 21 स्थानों पर छापेमारी की है।
HighLights
ईडी ने केपीएससी भर्ती घोटाले में 21 ठिकानों पर छापा मारा।
300 पशु चिकित्सकों की नियुक्ति में धांधली का आरोप।
निलंबित अध्यक्ष शिवशंकरप्पा सहित कई जांच के दायरे में।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन (केपीएससी) में भर्ती घोटाले का मामला गरमा गया है। ईडी ने 300 पशु चिकित्सकों की नियुक्ति में हुई धांधली के आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसते हुए 21 स्थानों पर छापा मारा।
जिन स्थानों पर छापा मारा गया, उनमें केपीएससी का कार्यालय और उसके निलंबित अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहुकर और सदस्य शांता होस्मानी भी शामिल हैं।
पशु चिकित्सकों की नियुक्ति में धांधली का आरोप
शिवशंकरप्पा को नियमों का उल्लंघन कर अपनी दो बेटियों को औद्योगिक विस्तार पदाधिकारी के पद चयन करने के आरोप में राज्यपाल ने निलंबित कर दिया है।
ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केपीएससी के पशु चिकित्सक चयन परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप हैं। उनके अनुसार कई परीक्षार्थियों को फोन कर चयन के लिए 70 से 80 लाख रुपये तक रिश्वत की मांग की गई थी। उनमें कई के पास बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ये बिचौलियों चयन के लिए पैसे की मांग कर रहे थे।
इसके अलावा कुछ शिकायतें पेपर लीक और ओएमआर शीट में बदलाव करने की भी मिली है। अलग-अलग शिकयातों के आधार पर पुलिस ने चार एफआइआर दर्ज की है। उन्हीं एफआइआर के आधार पर ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इनमें कई चयनित पशु चिकित्सक भी जांच के दायरे में है।
दरअसल रिश्वत मांगे जाने का आरोप में पिछले महीने कई परीक्षा देने वाले कई छात्रों ने कर्नाटक पुलिस में एफआइआर कराई थी।
इस मामले में अलग-अलग कुल चार एफआइआर दर्ज हैं, जिनके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। पिछले दिनों इस मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी।
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