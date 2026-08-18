कर्नाटक KPSC भर्ती घोटाला मामले में ईडी का एक्शन, 21 ठिकानों पर की छापामारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन (केपीएससी) में भर्ती घोटाले का मामला गरमा गया है। ईडी ने 300 पशु चिकित्सकों की नियुक्ति में हुई धांधली के आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसते हुए 21 स्थानों पर छापा मारा।

जिन स्थानों पर छापा मारा गया, उनमें केपीएससी का कार्यालय और उसके निलंबित अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहुकर और सदस्य शांता होस्मानी भी शामिल हैं। पशु चिकित्सकों की नियुक्ति में धांधली का आरोप शिवशंकरप्पा को नियमों का उल्लंघन कर अपनी दो बेटियों को औद्योगिक विस्तार पदाधिकारी के पद चयन करने के आरोप में राज्यपाल ने निलंबित कर दिया है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केपीएससी के पशु चिकित्सक चयन परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप हैं। उनके अनुसार कई परीक्षार्थियों को फोन कर चयन के लिए 70 से 80 लाख रुपये तक रिश्वत की मांग की गई थी। उनमें कई के पास बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ये बिचौलियों चयन के लिए पैसे की मांग कर रहे थे।