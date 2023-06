कर्नाटक: विजय नगर में भीषण सड़क हादसा; ऑटो और लॉरी के बीच टक्कर में छह लोगों की मौत, कई घायल

कर्नाटक के विजय नगर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों को मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह हादसा जिले के होस्पेट तालुक में वड्डरहल्ली ब्रिज के पास हुआ। जहां दो ऑटो रिक्शा और एक लॉरी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ऑटो और लॉरी के बीच टक्कर में छह लोगों की मौत

विजयनगर, एएनआई: कर्नाटक के विजय नगर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों को मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह हादसा जिले के होस्पेट तालुक में वड्डरहल्ली ब्रिज के पास हुआ। जहां दो ऑटो रिक्शा और एक लॉरी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर अपडेट की जा रही है।

Edited By: Amit Singh