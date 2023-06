कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा- झगड़े के दौरान अंडकोष को दबाना हत्या का प्रयास नहीं

कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि झगड़े के दौरान अंडकोष को दबाना हत्या का प्रयास नहीं है। अदालत ने निचली अदालत से सुनाई गई सजा को भी कम कर दिया। हाई कोर्ट का मानना था कि आरोपित का इरादा पीड़ित की हत्या करने का नहीं था। पीड़ित को चोट लड़ाई के दौरान लगी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने व्यक्ति को दोषी ठहराया था।

झगड़े के दौरान अंडकोष को दबाना हत्या का प्रयास नहीं: कर्नाटक हाई कोर्ट

बेंगलुरु, पीटीआई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि लड़ाई के दौरान किसी व्यक्ति का अंडकोष (वृषण) दबाने को हत्या का प्रयास नहीं माना जा सकता है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के निष्कर्ष से असहमति जताई, जिसमें उसे ‘गंभीर चोट पहुंचाने’ का दोषी पाया गया। 38 वर्षीय व्यक्ति को सुनाई गई सात साल की सजा को भी घटाकर तीन साल कर दिया। हाई कोर्ट का मानना था कि आरोपित का इरादा पीड़ित की हत्या करने का नहीं था। पीड़ित को चोट लड़ाई के दौरान लगी है। हत्या की तैयारी को होती तो घातक हथियार लाता अदालत ने कहा, शिकायतकर्ता और आरोपित के बीच मौके पर झगड़ा हुआ। आरोपित ने पीड़ित का अंडकोष दबोच दिया। अगर आरोपित ने हत्या की तैयारी की होती या हत्या का प्रयास किया होता तो वह इसके लिए अपने साथ कुछ घातक हथियार ला सकता था। आरोपित ने नहीं किया था हत्या का प्रयास जस्टिस के नटराजन ने अपने फैसले में कहा है, यद्यपि आरोपित ने शरीर के महत्वपूर्ण अंग ‘अंडकोष’ को दबोच दिया, जो मौत का कारण बन सकता था। (इस घटना के बाद) घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी सर्जरी भी की गई और अंडकोष को हटा दिया गया, जो एक गंभीर जख्म है। मेरी नजर में यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपित ने तैयारी के साथ हत्या का प्रयास किया था। पीड़ित ने अपनी शिकायत में क्या कहा? पीड़ित ओंकारप्पा की शिकायत में कहा गया है कि वह और अन्य लोग गांव के मेले के दौरान ‘नरसिंहस्वामी’ जुलूस के सामने नृत्य कर रहे थे। तभी आरोपित परमेश्वरप्पा मोटरसाइकिल से वहां आया और झगड़ा करने लगा। इसके बाद हुई लड़ाई के दौरान परमेश्वरप्पा ने ओंकारप्पा के अंडकोष को दबा दिया था।

