कर्नाटक: विपक्ष के दबाव के बाद नागेंद्र का मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर, राज्यपाल ने जारी की आधिकारिक अधिसूचना

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बी. नागेंद्र का मंत्री पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार की सिफारिश पर नागेंद्र का इस्तीफा स्वीकार किया।

दरअसल, 89 करोड़ रुपये के कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी डेवलपमेंट कारपोरेशन घोटाले में कथित भूमिका को लेकर विपक्ष की आलोचना झेल रहे नागेंद्र ने शुक्रवार को इस्तीफे का एलान किया था। अपनी मर्जी से दिया इस्तीफा यह एलान शिवकुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट के विस्तार में दोबारा शामिल किए जाने के सिर्फ 25 दिन बाद किया गया था। घोटाले में अपनी कोई भूमिका न होने का दावा करते हुए नागेंद्र ने कहा कि उन्होंने पार्टी और सरकार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है।