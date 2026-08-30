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कर्नाटक: विपक्ष के दबाव के बाद नागेंद्र का मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर, राज्यपाल ने जारी की आधिकारिक अधिसूचना

By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
Updated: Sun, 30 Aug 2026 04:12 PM (IST)

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार की सिफारिश पर बी. नागेंद्र का मंत्री पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

वाल्मीकि निगम घोटाले के बाद बी. नागेंद्र का मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर (स्क्रीनग्रैब- ANI)

वाल्मीकि निगम घोटाले के बाद बी. नागेंद्र का मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर (स्क्रीनग्रैब- ANI)

HighLights

  1. राज्यपाल ने बी. नागेंद्र का मंत्री पद से इस्तीफा स्वीकारा।

  2. 89 करोड़ रुपये के वाल्मीकि निगम घोटाले में कथित भूमिका।

  3. विपक्षी दलों के लगातार दबाव और विरोध के बाद इस्तीफा।

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बी. नागेंद्र का मंत्री पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार की सिफारिश पर नागेंद्र का इस्तीफा स्वीकार किया।

दरअसल, 89 करोड़ रुपये के कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी डेवलपमेंट कारपोरेशन घोटाले में कथित भूमिका को लेकर विपक्ष की आलोचना झेल रहे नागेंद्र ने शुक्रवार को इस्तीफे का एलान किया था।

अपनी मर्जी से दिया इस्तीफा

यह एलान शिवकुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट के विस्तार में दोबारा शामिल किए जाने के सिर्फ 25 दिन बाद किया गया था। घोटाले में अपनी कोई भूमिका न होने का दावा करते हुए नागेंद्र ने कहा कि उन्होंने पार्टी और सरकार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है।

विपक्षी भाजपा-जेडी(एस) गठबंधन ने लगातार आलोचना और विरोध-प्रदर्शन के जरिए बेल्लारी के विधायक पर दबाव बनाए रखा था। उन्होंने राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में भी बाधा डाली थी, जिसके कारण सत्र को तय समय से तीन दिन पहले ही खत्म करना पड़ा था। बाद में उन्होंने औपचारिक रूप से शिवकुमार को अपना इस्तीफा सौंपा था।

 