Karnataka Psi Scam: पीएसआई भर्ती घोटाले की न्यायिक जांच के आदेश, जस्टिस बी वीरप्पा आयोग करेगा घोटाले की जांच

Karnataka Psi Scam कर्नाटक सरकार ने 545 पुलिस सब इंस्पेक्टर की अवैध सीधी भर्ती की न्यायिक जांच के आदेश दिए है। ये सभी भर्तियां पिछली भाजपा सरकार के दौरान की गई थी। अक्टूबर 2021 में कर्नाटक पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेकिन जनवरी 2021 में जब रिजल्ट सामने आया तो कई उम्मीदवारों ने परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगाया।

Karnataka Psi Scam: पीएसआई भर्ती घोटाले की न्यायिक जांच के आदेश

