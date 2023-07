कर्नाटक सरकार ने संघ से जुड़े ट्रस्ट को दी जमीन पर रोक लगाई, BJP ने कांग्रेस पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप

संघ से जुड़े जनसेवा ट्रस्ट को भाजपा शासन में आवंटित की गई जमीन पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने रोक लगा दी है। इसमें 35.33 एकड़ की गोमाला शामिल है। भाजपा ने शुक्रवार को इसकी आलोचना करते हुए इसे नफरत की राजनीति बताया है। तत्कालीन भाजपा सरकार ने पिछले साल सितंबर में ट्रस्ट को बेंगलुरु में 35.33 एकड़ गोमाला आवंटित की थी।

कर्नाटक सरकार ने संघ से जुड़े ट्रस्ट को दी जमीन पर रोक लगाई।

बेंगलुरु, प्रेट्र: संघ से जुड़े जनसेवा ट्रस्ट को भाजपा शासन में आवंटित की गई जमीन पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने रोक लगा दी है। इसमें 35.33 एकड़ की गोमाला शामिल है। भाजपा ने शुक्रवार को इसकी आलोचना करते हुए इसे नफरत की राजनीति बताया है। तत्कालीन भाजपा सरकार ने पिछले साल सितंबर में ट्रस्ट को बेंगलुरु में 35.33 एकड़ गोमाला आवंटित की थी। ट्रस्ट चन्नेनाहल्ली में शैक्षणिक संस्थान चलाता है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायर गौड़ा ने विभिन्न संगठनों को दी गई सरकारी भूमि के संबंध में विधानसभा में भाजपा विधायक एसटी सोमशेखर के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि ट्रस्ट को आवंटित 35.33 एकड़ जमीन पर रोक लगा दी गई है। इसमें 25 मई को मुख्यमंत्री सिद्दरमैया द्वारा जारी एक नोट का हवाला दिया गया, जिसमें अधिकारियों को ट्रस्ट को जमीन नहीं सौंपने के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले के महीनों में भाजपा द्वारा किए गए आवंटन की समीक्षा कर रही है। श्री राम सेना ने विधान सौध में नमाज के खिलाफ चेतावनी दी कर्नाटक में श्री राम सेना ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार ने विधान सौध में नमाज की इजाजत दी तो तो वह बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुथालिक ने कहा कि अगर नमाज की अनुमति दी गई तो हम विधान सौध के परिसर में हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।

