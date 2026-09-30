कर्नाटक के विजयपुरा में लगे भूकंप के झटके, 10 KM गहराई पर था केंद्र
कर्नाटक के विजयपुरा जिले में बुधवार तड़के 3.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था।
HighLights
विजयपुरा जिले में बुधवार तड़के 3.5 तीव्रता का भूकंप।
भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में।
कम तीव्रता के कारण किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में बुधवार तड़के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर (KSNDMC) के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का यह झटका बुधवार तड़के करीब 2:04 बजे आया। इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। भूकंप का केंद्र बसवना बागेवाडी से 3.9 किलोमीटर उत्तर-पूर्व (NE) में था।
यह केंद्र हुनाश्याल ग्राम पंचायत से 7.8 किलोमीटर पश्चिम और हुविना हिप्परगी से 11.2 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। इसके अलावा, यह अलमट्टी बांध से 31 किलोमीटर उत्तर-पूर्व और विजयपुरा शहर से 38 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था।
कितना असर रहा?
आपदा निगरानी एजेंसी (KSNDMC) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता काफी कम थी, लेकिन इसका असर केंद्र से 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में महसूस किया गया होगा। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि चूंकि इस भूकंप की तीव्रता बहुत कम है, इसलिए इससे किसी भी तरह के नुकसान की कोई आशंका नहीं है। हालांकि, स्थानीय लोगों को हल्के कंपन जरूर महसूस हुए होंगे।
प्रशासन की अपील- घबराएं नहीं
वहीं KSNDMC के निदेशक ने जनता से अपील की है कि वे बिल्कुल भी न घबराएं। यह इलाका 'सिस्मिक जोन III' के अंतर्गत आता है और टेक्टोनिक मैप के अनुसार इस क्षेत्र में संरचनात्मक रूप से किसी बड़े खतरे की संभावना नहीं है। कम तीव्रता के कारण स्थानीय समुदाय को किसी भी प्रकार के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा।