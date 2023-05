Karnataka: डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का किया दावा, कहा- अवैध गतिविधियों पर लगेगी लगाम

बेंगलुरु, एएनआई। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य में हमारे लिए कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मोरल पुलिसिंग बर्दाश्त नहीं करेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सें मोरल पुलिसिंग नहीं, कोई भगवाकरण नहीं, कोई अवैध गतिविधियां नहीं होगी।

डिप्टी सीएम ने दावा किया कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि राज्य में नशा पर लगाम लगाई जाएगी।

#WATCH | "No more moral policing, no saffronisation, no illegal activities...there will be a corruption-free government in Karnataka," says Deputy CM DK Shivakumar pic.twitter.com/7wnJjw0HVd