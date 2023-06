कर्नाटक में महिलाओं के लिए आज से सरकारी बसों में यात्रा करना हुआ मुफ्त, CM सिद्दरमैया ने लॉन्च की शक्ति योजना

बेंगलुरु, एएनआई। Karnataka CM launches Shakti scheme कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने आज प्रदेश में शक्ति योजना लॉन्च कर दी है। योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा की गई 5 गारंटियों में से यह पहली गारंटी है जो लागू हो गई है।

