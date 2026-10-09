'मुझे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए फंसाने की साजिश हुई थी', कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दावा किया कि सीएम का पद संभालने के तुरंत बाद स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी।

मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि इस बात को साबित करने के लिए और इसके पीछे शामिल लोगों की पहचान करने के लिए उनके पास तस्वीरें और दस्तावेज मौजूद हैं।

डीके शिवकुमार का हुआ स्टिंग ऑपरेशन

डीके शिवकुमार ने कहा, 'मैंने अपने पुलिस अधिकारियों के जरिए उन लोगों की जानकारी जुटाई है और मेरे पास दस्तावेज तैयार हैं। मुझे पता है कि वे किस बहाने से आए थे और किससे मिले थे।'

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बताया, 'यह ऐसी पहली कोशिश नहीं थी। जब वे मंत्री थे, तब एक प्राइवेट टीवी चैनल ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी।' डीके शिवकुमार ने अपने सहयोगियों और अधिकारियों को हनी-ट्रैप को लेकर सतर्क किया। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा के तीन घेरे हैं और उन्होंने संदिग्ध इरादों वाले कई लोगों को उनके पदों से हटा दिया है। सीएम ने कहा, 'इनमें से कुछ लोगों को राजनीतिक नेताओं ने काम पर रखा था और मेरे पास इसके पक्के सबूत हैं।' डिप्टी सीएम जी. परमेश्वर और गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने शिवकुमार के दावों का समर्थन किया। एचडी कुमारस्वामी ने डीके शिवकुमार पर लगाए आरोप डीके शिवकुमार के यह दावा करने से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सीएम पर आरोप लगाया था। एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया था कि डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया था।