कर्नाटक में नहीं थम रहा वंदे मातरम विवाद, पूरे गायन को लेकर भाजपा विधायक ने फिर जताई नाराजगी

डिजिटल डेस्क, शिवमोगा। कर्नाटक के शिवमोगा से भाजपा विधायक एस एन चन्नबसप्पा ने शनिवार को मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की मौजूदगी में वंदे मातरम के केवल दो अंतरों के गायन पर फिर नाराजगी जताई।

कुछ दिन पहले भी वह इसी मुद्दे पर एक सरकारी कार्यक्रम से बाहर चले गए थे। यह घटना तीर्थहल्ली में पश्चिमी घाट के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान हुई।

वंदे मातरम के दो अंतरों और उसके बाद राज्य गान के गायन के बाद मंच पर मौजूद चन्नबसप्पा ने माइक लेकर मुख्यमंत्री से पूरे वंदे मातरम का गायन कराने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर रहा है और उनकी एकमात्र मांग है कि राष्ट्रगीत का पूरा पाठ गाने का अवसर दिया जाए। उनके बोलने पर कुछ लोगों ने विरोध किया और मंच पर मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें वापस सीट पर जाने को कहा।