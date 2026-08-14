कर्नाटक: भाजपा विधायक की बेटी ने पुलिस अधिकारी को मारा थप्पड़, केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक में एक भाजपा विधायक की बेटी ने महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। घटना 12 अगस्त की है, जब मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम तालुक में स्थित आरती उक्कडा मंदिर में भीमा अमावस्या का जश्न मनाया जा रहा था।

12 अगस्त की रात 8:15 बजे कथित तौर पर दोनों के बीच किसी बात पर बहस हुई। इसके बाद विधायक बी. सुरेश गौडा की बेटी ऐश्वर्या ने मंदिर में तैनात महिला पुलिस अधिकारी के साथ बदसलूकी की और उन्हें थप्पड़ मार दिया।

तुमकुरु ग्रामीण क्षेत्र से विधायक हैं गौडा बी. सुरेश गौडा तुमकुरु ग्रामीण क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। विवाद के बाद विधायक ने माफी तो मांग ली है, लेकिन उन्होंने उल्टा महिला पुलिस अधिकारी पर ही दोष मढ़ दिया है।

पीड़ित पुलिस अधिकारी का नाम सविता पाटिल है। वह मांड्या महिला पुलिस स्टेशन में तैनात सब-इंस्पेक्टर हैं। मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के मद्देनजर उनकी मंदिर में स्पेशल सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनाती थी। आरोप है कि जब विधायक की बेटी ऐश्वर्या दर्शन के लिए मंदिर पहुंची, तो अंदर जाने में हुई देरी पर उन्होंने आपत्ति जताई।

पुलिस पर ही मढ़ा दोष विधायक सुरेश गौडा ने कहा, 'मेरी बेटी मंदिर गई थी। उनके पुलिस अधिकारी से गर्भगृह में जाने का निवेदन किया, लेकिन अनुमति नहीं मिली। जब एक सर्किल इंस्पेक्टर को अंदर जाने की इजाजत मिली, तो मेरी बेटी ने फिर से अंदर जाने देने को कहा।'

विधायक ने दावा किया कि इसके बाद महिला पुलिस अधिकारी ने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की, ऐसा लगता है। उन्होंने कहा, 'दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मैंने अपनी बेटी को अधिकारी को थप्पड़ मारते हुए वीडियो में नहीं देखा है। मुझे इसके लिए खेद है। मैं माफी मांगता हूं।'