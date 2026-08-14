'संघ पर प्रतिबंध लगाकर दिखाएं', कर्नाटक में भाजपा का कांग्रेस सरकार को खुला चैलेंज

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार के सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग को विनियमित करने के लिए 2026 का विधेयक मंजूर किए जाने के एक दिन बाद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने शुक्रवार को कांग्रेस शासित राज्य सरकार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों को रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

उन्होंने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और गृह मंत्री प्रियंक खरगे को चुनौती दी कि यदि उनमें हिम्मत है, तो वे संगठन पर प्रतिबंध लगाएं। भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर लगाया आरोप संघ की गतिविधियों को सीमित करने के लिए सार्वजनिक बैठकों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य बनाने जैसे उपायों पर विचार करने के राज्य सरकार के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार के कदमों के पीछे की मंशा स्पष्ट है, भले ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने सीधे तौर पर संगठन का नाम नहीं लिया।