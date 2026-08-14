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'संघ पर प्रतिबंध लगाकर दिखाएं', कर्नाटक में भाजपा का कांग्रेस सरकार को खुला चैलेंज

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Fri, 14 Aug 2026 10:23 PM (IST)

कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी परिसरों के उपयोग को विनियमित करने वाले विधेयक के बाद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर आरएसएस की गतिविधियों को रोकने का आरोप लगाया।

भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर लगाया आरोप

भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर लगाया आरोप

HighLights

  1. भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर आरएसएस गतिविधियां रोकने का आरोप लगाया।

  2. विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को संघ पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दी।

  3. सरकार के विधेयक को संघ की गतिविधियों को सीमित करने का प्रयास बताया।

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार के सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग को विनियमित करने के लिए 2026 का विधेयक मंजूर किए जाने के एक दिन बाद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने शुक्रवार को कांग्रेस शासित राज्य सरकार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों को रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

उन्होंने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और गृह मंत्री प्रियंक खरगे को चुनौती दी कि यदि उनमें हिम्मत है, तो वे संगठन पर प्रतिबंध लगाएं।

भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर लगाया आरोप

संघ की गतिविधियों को सीमित करने के लिए सार्वजनिक बैठकों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य बनाने जैसे उपायों पर विचार करने के राज्य सरकार के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार के कदमों के पीछे की मंशा स्पष्ट है, भले ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने सीधे तौर पर संगठन का नाम नहीं लिया।

विजयेंद्र ने कहा,"पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा में संघ की प्रार्थना का उल्लेख किया था और अब उनका रुख स्पष्ट हो गया है।" उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि "यदि उनमें हिम्मत है, तो संघ पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें" और सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि संगठन ने कौन-सी राष्ट्रविरोधी गतिविधियां की हैं।

विजयेंद्र ने कहा कि गृह मंत्री प्रियंक खरगे को संघ में इतनी ही रुचि है, तो उन्हें गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देकर संघ का विरोध करने के लिए एक विभाग का प्रभार लेना चाहिए।

विजयेंद्र ने आवास मंत्री बी.जेड. जमीरे अहमद खान की भी आलोचना की, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर विजयनगर जिले में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी से छूट मांगने का निर्णय लिया।

(समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)

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