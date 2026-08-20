कर्नाटक के 36 रेलवे स्टेशनों पर सड़ा हुआ खाना, सब्जियों में फफूंद और मिठाइयों में मिलावटी रंग

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के रेलवे स्टेशनों पर कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (KFSDA) ने छापेमारी की है। इस कार्रवाई में रेलवे स्टेशनों पर एक्सपायर हो चुके डेयरी उत्पाद और बिना मंजूरी वाले फूड कलर जैसी गड़बड़ियां पाई गईं।

कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने राज्य के रेलवे परिसरों में निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें साफ-सफाई में भारी कमी पाई गई। इसके उलट, राज्य की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की पैंट्री साफ-सुथरी और अच्छी हालत में पाई गईं। 36 रेलवे स्टेशनों पर मिला एक्सपायर्ड खाना कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के इस अभियान में 36 रेलवे स्टेशनों और 112 फूड आउटलेट्स को शामिल किया गया, जिसमें कैंटीन, प्लेटफॉर्म स्टॉल और ट्रेन पैंट्री को रखा गया, जिससे फूड सेफ्टी, स्टोरेज, लेबलिंग और हैंडलिंग के तरीकों की जांच की जा सके।

अभियान के दौरान मुख्य बातों में हावेरी रेलवे स्टेशन पर एक्सपायर हो चुके नंदिनी दही और डोडली दूध के पैकेट का इस्तेमाल देखा गया। अधिकारियों के अनुसार, मैसूरु रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक का इस्तेमाल करके इडली बनाई जा रही थी। समोसे कार्डबोर्ड के डिब्बों में रखे गए थे और चटनी को नॉन-फूड-ग्रेड प्लास्टिक की बाल्टियों में रखा गया था। अधिकारियों ने दावा किया कि प्याज और अन्य सब्जियों पर फफूंद लगी हुई थी और के आर पुरम रेलवे स्टेशन परिसर के एक होटल में साफ-सफाई की कमी पाई गई। अधिकारियों ने बताया कि कुछ जगहों पर बिक्री के लिए एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थ भी रखे गए थे। उन्होंने जलेबी में पीले रंग और खोया पेड़ा में गुलाबी रंग जैसे संदिग्ध नॉन-परमिटेड सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है।