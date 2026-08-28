कर्नाटक: ईद मिलाद के दौरान फलस्तीनी झंडा लहराने के तीन आरोपितों पर केस दर्ज
कर्नाटक के शिवमोगा में ईद-ए-मिलाद के जश्न के दौरान एक कटआउट पर फलस्तीन का झंडा लहराने के आरोप में तीन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।
HighLights
शिवमोगा में ईद मिलाद पर फलस्तीनी झंडा लहराया गया
तीन लोगों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज
सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने के आरोप में कार्रवाई हुई
डिजिटल डेस्क, शिवमोगा। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में ईद-ए-मिलाद के जश्न के लिए लगाए जा रहे एक कटआउट पर फलस्तीन का झंडा लहराने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपितों की पहचान निहाल उर्फ बेक्कू, उमर और अबराहर के तौर पर हुई है। आरोप है कि आरोपित ढांचे पर चढ़े, झंडा दिखाया और इसका वीडियो बनाया। बाद में यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। इससे सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होने और तनाव बढ़ने की आशंका थी।
तीनों आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिवस ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का पर्व बुधवार को मनाया गया था।
(न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)