कर्नाटक: ईद मिलाद के दौरान फलस्तीनी झंडा लहराने के तीन आरोपितों पर केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, शिवमोगा। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में ईद-ए-मिलाद के जश्न के लिए लगाए जा रहे एक कटआउट पर फलस्तीन का झंडा लहराने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपितों की पहचान निहाल उर्फ बेक्कू, उमर और अबराहर के तौर पर हुई है। आरोप है कि आरोपित ढांचे पर चढ़े, झंडा दिखाया और इसका वीडियो बनाया। बाद में यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। इससे सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होने और तनाव बढ़ने की आशंका थी।