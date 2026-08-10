केरलम: कन्नूर हवाई अड्डे पर एअर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान में देरी पर यात्रियों का प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, कन्नूर। केरलम में कन्नूर से तिरुअनंतपुरम के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान के पुनर्निर्धारण के बाद सोमवार सुबह यात्रियों ने हवाई अड्डे पर प्रदर्शन किया और हंगामा किया।

एयरलाइन सूत्रों ने बताया कि टीवी चैनलों पर प्रसारित दृश्यों में गुस्साए यात्री एयरलाइन के कर्मचारियों पर चिल्लाते हुए दिखाई दिए, जिन पर उड़ान में देरी के बारे में पूर्व सूचना न देने का आरोप लगाया गया।

एयरलाइन सूत्रों के अनुसार, सुबह मस्कट से आने वाली एक उड़ान तकनीकी कारणों से वहां ग्राउंडेड हो गई थी, जिसके कारण उड़ान में देरी हुई। वही उड़ान यहां से तिरुअनंतपुरम के लिए प्रस्थान करने वाली थी। एक एयरलाइन अधिकारी ने बताया कि यात्रियों को देरी के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था।