केरलम: कन्नूर हवाई अड्डे पर एअर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान में देरी पर यात्रियों का प्रदर्शन
कन्नूर हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तिरुवनंतपुरम उड़ान में देरी के कारण यात्रियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, कन्नूर। केरलम में कन्नूर से तिरुअनंतपुरम के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान के पुनर्निर्धारण के बाद सोमवार सुबह यात्रियों ने हवाई अड्डे पर प्रदर्शन किया और हंगामा किया।
एयरलाइन सूत्रों ने बताया कि टीवी चैनलों पर प्रसारित दृश्यों में गुस्साए यात्री एयरलाइन के कर्मचारियों पर चिल्लाते हुए दिखाई दिए, जिन पर उड़ान में देरी के बारे में पूर्व सूचना न देने का आरोप लगाया गया।
एयरलाइन सूत्रों के अनुसार, सुबह मस्कट से आने वाली एक उड़ान तकनीकी कारणों से वहां ग्राउंडेड हो गई थी, जिसके कारण उड़ान में देरी हुई। वही उड़ान यहां से तिरुअनंतपुरम के लिए प्रस्थान करने वाली थी। एक एयरलाइन अधिकारी ने बताया कि यात्रियों को देरी के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था।
हवाई अड्डे पर प्रदर्शन करने वाले यात्री इस देरी के बारे में जानते थे। तिरुअनंतपुरम के लिए उड़ान सुबह लगभग 7 बजे उड़ान भरने वाली थी, लेकिन कई घंटों की देरी के बाद ही प्रस्थान कर सकी।
यात्रियों को उनकी उड़ान का रिफंड या पुनर्निर्धारण का विकल्प दिया गया। अधिकारी ने यह भी दावा किया कि इन घटनाक्रमों के कारण कन्नूर से दुबई के लिए कोई एअर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान रद नहीं की गई।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)