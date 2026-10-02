कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव और तीन अन्य पर 271 करोड़ का जुर्माना, दुबई से भारत में सोने की तस्करी पर हुआ एक्शन

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। एक्ट्रेस हर्षवर्धिनी रान्या राव और तीन अन्य लोगों पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन पर मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच 102.5 करोड़ रुपये कीमत के 127 किलोग्राम सोने की तस्करी करने का आरोप है।

यह मामला 3 मार्च 2025 को दुबई से बेंगलुरु आने के बाद रान्या के पास से 12.6 करोड़ रुपये कीमत का 14.2 किलोग्राम सोना जब्त किए जाने से जुड़ा है। हर्षवर्धिनी रान्या राव पर 102.5 करोड़ का जुर्माना बेंगलुरु एयरपोर्ट के ज्वाइंट कमिश्नर संदीप गुंजाल ने रान्या राव को इस पूरे कंसाइनमेंट (खेप) के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन पर 102.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। रान्या राव के साथ ही तरुण कोंडुरु राजू पर 62.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं साहिल सकारिया जैन और भरत कुमार जैन पर अलग-अलग 53.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। रान्या राव और उनके साथियों ने यह सोना पिंडलियों और कमर के आसपास, ट्राउजर की जेबों में और जूतों के अंदर छिपाकर रखा था। कस्टम्स ने रान्या राव को मुख्य आरोपी बताया है और यह भी आरोप लगाया कि राजू दुबई की तरफ से कागजी कार्रवाई और सोना सौंपने का काम संभालता था, जबकि साहिल और भरत भारत में सोने को ठिकाने लगाने और हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए पेमेंट का इंतजाम करने में शामिल थे।