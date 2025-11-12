कांकेर में बाइबिल को नदी में विसर्जित कर पिता-पुत्र ने की धर्म वापसी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्राम मुड़पार (दखनी) में दो मतांतरित लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है। जानकारी के अनुसार करीब 10 वर्ष पहले नवल राम नेताम अपने पुत्र के साथ ईसाई धर्म में शामिल हो गए थे। दोनों ने ग्राम पंचायत में आवेदन देकर समाज में पुनः शामिल करने का आवेदन दिया था।

इसके बाद शीतला मंदिर परिसर में वैदिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर उनका पुन: स्वागत किया है। समाजजन ने गुलाब का फूल भेंट कर उनके निर्णय पर खुशी जताई। इसके बाद बाइबिल को प्रतीकात्मक रूप से नदी में विसर्जित किया गया।