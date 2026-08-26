'भारत माता की जय से करें शुरुआत', राहुल गांधी के 'पितृसत्ता' वाले बयान पर कंगना का पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनोत ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पितृसत्ता को खत्म करो वाले बयान पर पलटवार किया।

साथ ही उन्होंने रक्षाबंधन के एक विज्ञापन में अभिनेत्री कृति सेनन की पोशाक को लेकर चल रहे विवाद पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया का भी जवाब दिया।

कंगना ने राहुल गांधी के बयान के जवाब में भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल की एक पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा की। पोस्ट में राहुल गांधी एक महिला से 'पितृसत्ता को खत्म करने' के लिए कहते नजर आ रहे हैं।

इस पर महिला जवाब देती है, ‘भाई, रुको। पहले ‘भारत माता की जय’ से शुरुआत करते हैं।‘ पोस्ट में आगे राहुल गांधी बार-बार महिला से पितृसत्ता को खत्म करने के लिए कहते हैं, जबकि वह महिला आरक्षण विधेयक, तीन तलाक, शाह बानो मामले और कांग्रेस शासित कर्नाटक में किसी महिला के मंत्री न होने जैसे कई मुद्दे उठाती हैं।

इससे पहले राहुल गांधी ने कृति सेनन का समर्थन करते हुए लिखा था कि एक महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है यह उसकी पसंद है। अपनी आजादी का इस्तेमाल करने के लिए महिलाओं को ट्रोल करना बंद करें।