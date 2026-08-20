'बाबाजी मेरी जवानी के सपने मत देखो', बाबा रामदेव पर कंगना रनौत का पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में बाबा रामदेव ने अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत पर गटर छाप वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनकी क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाए थे। इसको लेकर कंगना रनौत ने बाबा रामदेव पर तीखा पलटवार किया है।

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा, "बाबा जी, आप मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखो। कोई भी केवल अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही अंदाजा लगा सकता है। कम से कम मुझे झूठे या फ्रॉड मेडिकल दावों की वजह से कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी।

ये फैक्ट्स पर बेस्ड है, गॉसिप पर नहीं। तो मुझे कैरेक्टर पर ज्ञान मत दीजिए, मेरा चरित्र आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है और यहां कोई धोखाधड़ी नहीं है।" क्या है पूरा मामला? दरअसल, अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन के बाद इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी में युवा पीढ़ी, खासकर Gen Z को 'गटर जेनरेशन' कह दिया था, जिस पर खूब बवाल मचा था।