Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'दीवानगी' गाने पर कंगना रनौत, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले ने मचाया धमाल, डांस का वीडियो वायरल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    बीजेपी सांसद कंगना रनौत, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी (शरद पवार) सांसद सु्प्रिया सुले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तीनों सांसद एक साथ एक ह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कंगना रनौत, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले ने किया डांस। (सोशल मीडिया) 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजेपी सांसद कंगना रनौत, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी (शरद पवार) सांसद सु्प्रिया सुले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तीनों सांसद एक साथ एक ही गाने पर डांस कर रही हैं। फिल्म ओम शांति ओम के पॉपूलर गाने पर तीनों वे परफॉर्म किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौका था बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी का, जब कंगना, महुआ और सुप्रिया के साथ नवीन जिंदल भी 'दीवानगी दीवानगी' गाने पर डांस करते हुए दिखाई दिए। डांस के ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और यूजर्स को जमकर पसंद आ रहे हैं।

     

    कंगना ने शेयर की डांस प्रैक्टिस की तस्वीर

    कंगना ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ डांस प्रैक्टिस की तस्वीर भी पोस्ट की थी। रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वह उद्योगपति से नेता बने नवीन जिंदल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के साथ संगीत परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल करती दिख रही हैं।

    Kangna Dance

    उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, "साथी सांसदों के साथ फिल्मी पल हा, हा। नवीन जिंदल की बेटी की शादी के संगीत के लिए रिहर्सल।"

    इसे भी पढ़ें: महुआ मोइत्रा की शादी पर नहीं थम रहा बवाल, अब इस नेता ने लगाए गंभीर आरोप

     