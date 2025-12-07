'दीवानगी' गाने पर कंगना रनौत, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले ने मचाया धमाल, डांस का वीडियो वायरल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजेपी सांसद कंगना रनौत, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी (शरद पवार) सांसद सु्प्रिया सुले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तीनों सांसद एक साथ एक ही गाने पर डांस कर रही हैं। फिल्म ओम शांति ओम के पॉपूलर गाने पर तीनों वे परफॉर्म किया।
मौका था बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी का, जब कंगना, महुआ और सुप्रिया के साथ नवीन जिंदल भी 'दीवानगी दीवानगी' गाने पर डांस करते हुए दिखाई दिए। डांस के ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और यूजर्स को जमकर पसंद आ रहे हैं।
Kangana Ranaut, Mahua Moitra, Supriya Sule performing in wedding of Naveen Jindal’s daughter pic.twitter.com/lARD6SVRuU— Angoori (@Rodrigo60776560) December 6, 2025
कंगना ने शेयर की डांस प्रैक्टिस की तस्वीर
कंगना ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ डांस प्रैक्टिस की तस्वीर भी पोस्ट की थी। रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वह उद्योगपति से नेता बने नवीन जिंदल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के साथ संगीत परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल करती दिख रही हैं।
उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, "साथी सांसदों के साथ फिल्मी पल हा, हा। नवीन जिंदल की बेटी की शादी के संगीत के लिए रिहर्सल।"
