'दीवानगी' गाने पर कंगना रनौत, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले ने मचाया धमाल, डांस का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजेपी सांसद कंगना रनौत, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी (शरद पवार) सांसद सु्प्रिया सुले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तीनों सांसद एक साथ एक ही गाने पर डांस कर रही हैं। फिल्म ओम शांति ओम के पॉपूलर गाने पर तीनों वे परफॉर्म किया।

मौका था बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी का, जब कंगना, महुआ और सुप्रिया के साथ नवीन जिंदल भी 'दीवानगी दीवानगी' गाने पर डांस करते हुए दिखाई दिए। डांस के ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और यूजर्स को जमकर पसंद आ रहे हैं।