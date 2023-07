KCR दंपत्ति पहुंचे सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर, बोनालु उत्सव में हुए शामिल

के चंद्रशेखर राव दंपत्ति ने रविवार को बोनालु उत्सव के अवसर पर सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर में पूजा की। सीएम केसीआर ने खुद रेशम के कपड़े लेकर पारंपरिक तरीके से महाकाली देवी को भेंट किया। पूजा-अर्चना के दौरान केसीआर के साथ कई नेता मौजूद थे। पूजा के बाद सीएम डिप्टी स्पीकर और विधायक पद्मा राव गौड़ के निमंत्रण पर उनके आवास पर पहुंचे।

केसीआर दंपत्ति ने रविवार को बोनालु उत्सव के अवसर पर सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर पूजा-अर्चना की।

Your browser does not support the audio element.

हैदराबाद,जेएनएन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) सोभम्मा दंपत्ति ने रविवार को बोनालु उत्सव के अवसर पर सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर में देवी की विशेष पूजा की। मंदिर पहुंचने पर सीएम दंपत्ति का पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया। इस मौके पर सीएम केसीआर ने खुद रेशम के कपड़े लेकर पारंपरिक तरीके से महाकाली देवी को भेंट किया। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने विशेष पूजा-अर्चना की। कई अन्य नेता भी दिखे केसीआर के साथ इस अवसर पर मंत्री इंद्रकरण रेड्डी, भक्ति विभाग के मंत्री, तलसानी श्रीनिवास यादव, वी श्रीनिवास गौड़, मल्लारेड्डी, प्रशांत रेड्डी, सांसद के. केशवराव, जोगिनापल्ली संतोष कुमार, एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी, बंदोबस्ती आयुक्त अनिल कुमार और अन्य जन प्रतिनिधि भाग लिया। पद्मा राव गौड़ के आवास पर पहुंचे केसीआर दंपत्ति इसके बाद सीएम डिप्टी स्पीकर और विधायक पद्मा राव गौड़ के निमंत्रण पर उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान पेय निगम के अध्यक्ष गज्जला नागेश, दासोजू श्रवण कुमार और अन्य ने भी भाग लिया। इसके बाद सीएम दंपत्ति अपने परिजनों के साथ दोपहर के भोजन का आतिथ्य ग्रहण किया। लंच कार्यक्रम के बाद सीएम केसीआर दंपत्ति ने पद्मा राव गौड़ के परिवार के सदस्यों के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लिया।

Edited By: Piyush Kumar