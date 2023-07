Supreme Court Judges: सुप्रीम कोर्ट को मिले दो नए जज, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और एसवी भट्टी की हुई नियुक्ति

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और एसवी भट्टी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और एसवी भट्टी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने पिछले हफ्ते उनकी पदोन्नति की सिफारिश की थी।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोनों जजों की नियुक्ति की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि भारत के संविधान की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और एसवी भट्टी को सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्त किया है।

In exercise of the powers conferred by the Constitution of India, the Hon’ble President, after consultation with the Hon’ble Chief Justice of India, is pleased to appoint the following 02 Chief Justices of High Courts as Judges of the Supreme Court of India pic.twitter.com/RYhHpEYWHZ