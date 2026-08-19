सांसदों-विधायकों के विरुद्ध मामलों से जुड़ी याचिका, सुनवाई से अलग हुईं सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मोहना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस वी. मोहना ने मंगलवार को 2016 की एक जनहित याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसमें देशभर के सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जस्टिस मोहना पहले इस मामले में वकील के तौर पर पेश हो चुकी हैं। इसलिए वह खुद को अलग कर लेंगी। याचिका दूसरी पीठ के सामने सूचीबद्ध की जाएगी।

मामले में न्यायमित्र विजय हंसारिया ने प्रधान न्यायाधीश से जल्द से जल्द पीठ गठित करने का आग्रह किया क्योंकि इसमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है। हंसारिया ने राजनीति के अपराधीकरण पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि लोकसभा के 543 सदस्यों में से 251 और राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 75 नेताओं के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं।