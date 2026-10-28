'सौरव दास का मेंटर नहीं था, बस एक-दो बार ही मुलाकात हुई', जस्टिस कौल ने साफ किया रुख

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के कार्यकर्ताओं के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने एक इंटरव्यू में कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे हैं।

पार्टी के नेता सौरव दास से अपने संबंधों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि वे उनका 'मेंटर' नहीं थे। एक साल पहले दिवाली के मौके पर ली गई एक तस्वीर को गलत ढंग से पेश किया गया। उन्होंने बताया कि सौरव पूर्व में एक पत्रकार थे, जिनसे बस एक-दो बार ही मुलाकात हुई थी। उस दौरान उन्होंने सौरव को अपनी भाषा में थोड़ी नरमी लाने की सलाह दी थी, क्योंकि अलग-अलग पीढ़ियों की भाषा में अक्सर फर्क होता है।

जस्टिस कौल ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति में एक तटस्थ तीसरे पक्ष की भूमिका और स्वतंत्र सदस्य की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 370 के फैसले के बाबत उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कश्मीरी हिंदू पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने हमेशा एक 'संवैधानिक जज' के रूप में अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाई।