जबलपुर हाई कोर्ट के रिटायर जज अवनींद्र सिंह करेंगे देहदान, पीएम केयर्स फंड को सौंपे एक करोड़ एक लाख रुपये

जेएनएन, जबलपुर। न्याय की दुनिया में 36 वर्षों की सेवा के बाद न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह विदा हुए तो उन्हें अपने लिए कुछ भी बचाकर रखने की इच्छा नहीं हुई।

विदाई समारोह में उन्होंने अपने जीवन की कमाई और मृत्यु के बाद अपनी देह को समाज को समर्पित करने का संकल्प लिया। कहा, अपने लिए जिए तो क्या जिए। फुल कोर्ट फेयरवेल में उनका यह कथन समारोह की सबसे भावुक स्मृति बन गया।

न्यायमूर्ति सिंह ने बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने दो दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में देहदान के लिए पंजीयन कराया है। उनका मानना है कि जिस शरीर ने जीवनभर न्यायिक दायित्व निभाया, वही शरीर जीवन के बाद किसी भावी चिकित्सक के ज्ञान का माध्यम बने, इससे बड़ी सामाजिक उपयोगिता और क्या होगी।

इसके साथ ही उन्होंने अपने जीपीएफ में जमा एक करोड़ एक लाख रुपये प्रधानमंत्री केयर्स फंड में दान करने की घोषणा की। यह कहते हुए वे भावुक हो गए। जीवनभर की सेवा से अर्जित धन जरूरतमंदों और समाज के लिए समर्पित करने का उनका यह संकल्प समारोह में मौजूद लोगों को भीतर तक छू गया।