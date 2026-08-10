'चर्चा से न भागें, सदन में मिलेगा मुंहतोड़ जवाब', राहुल गांधी के आरोपों पर जेपी नड्डा का पलटवार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले को लेकर संसद में गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की विपक्ष की मांग मानने के बाद अब श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जवाब मांग रहे राहुल गांधी के उद्देश्य पर सरकार ने सवाल खड़े किए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व राज्यसभा में नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी संसद में और नैरेटिव में भी, हर रोज अपनी बात बदलते रहते हैं। उनका उद्देश्य बातचीत करना नहीं, बल्कि अफरातफरी फैलाना है। उन्होंने राहुल को चुनौती दी कि वह सदन में आएं। सरकार चर्चा को तैयार है और मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। साथ ही कहा कि वह गलत जानकारी न फैलाएं, जंतर-मंतर पर न तो गोलियां चलाई गईं और न ही वहां गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया।

नड्डा ने दावा किया कि संसद सत्र शुरू होने पर राहुल ने नीट पर चर्चा की मांग की थी। जब सरकार इसके लिए तैयार हो गई, तो उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का मुद्दा उठा दिया। इसके बाद जोर दिया कि गृह मंत्री जंतर-मंतर की घटना पर बयान दें।

सोमवार को जब यह तय हो गया कि जंतर-मंतर के मुद्दे पर चर्चा होगी तो नेता प्रतिपक्ष ने देश की जनता को यह कहकर गुमराह करना शुरू कर दिया कि जंतर-मंतर पर गोलियां चली थीं, जबकि असल में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी।

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गृह मंत्री हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरकार का रुख हमेशा से साफ रहा है कि सदन को चलने दिया जाए। अगर सदन चलता है तो सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। नड्डा ने कहा, मैं राहुल गांधी से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि चर्चा से भागें नहीं। हम सदन के अंदर हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं देती?