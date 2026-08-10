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    'चर्चा से न भागें, सदन में मिलेगा मुंहतोड़ जवाब', राहुल गांधी के आरोपों पर जेपी नड्डा का पलटवार

    By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 11:01 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में राहुल गांधी के बदलते बयानों और अराजकता फैलाने के उद्देश्य पर सवाल उठाए हैं। ...और पढ़ें

    राहुल गांधी के आरोपों पर जेपी नड्डा का पलटवार

    राहुल गांधी के आरोपों पर जेपी नड्डा का पलटवार

    HighLights

    1. जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बदलते बयानों पर सवाल उठाए।

    2. जंतर-मंतर पर गोलीबारी के राहुल के दावे को नड्डा ने नकारा।

    3. नड्डा ने राहुल गांधी को सदन में चर्चा की चुनौती दी।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले को लेकर संसद में गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की विपक्ष की मांग मानने के बाद अब श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जवाब मांग रहे राहुल गांधी के उद्देश्य पर सरकार ने सवाल खड़े किए हैं।

    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व राज्यसभा में नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी संसद में और नैरेटिव में भी, हर रोज अपनी बात बदलते रहते हैं। उनका उद्देश्य बातचीत करना नहीं, बल्कि अफरातफरी फैलाना है।

    उन्होंने राहुल को चुनौती दी कि वह सदन में आएं। सरकार चर्चा को तैयार है और मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। साथ ही कहा कि वह गलत जानकारी न फैलाएं, जंतर-मंतर पर न तो गोलियां चलाई गईं और न ही वहां गोली चलाने का कोई आदेश दिया गया।

    नड्डा ने दावा किया कि संसद सत्र शुरू होने पर राहुल ने नीट पर चर्चा की मांग की थी। जब सरकार इसके लिए तैयार हो गई, तो उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का मुद्दा उठा दिया। इसके बाद जोर दिया कि गृह मंत्री जंतर-मंतर की घटना पर बयान दें।

    सोमवार को जब यह तय हो गया कि जंतर-मंतर के मुद्दे पर चर्चा होगी तो नेता प्रतिपक्ष ने देश की जनता को यह कहकर गुमराह करना शुरू कर दिया कि जंतर-मंतर पर गोलियां चली थीं, जबकि असल में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी।

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    गृह मंत्री हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरकार का रुख हमेशा से साफ रहा है कि सदन को चलने दिया जाए। अगर सदन चलता है तो सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है।

    नड्डा ने कहा, मैं राहुल गांधी से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि चर्चा से भागें नहीं। हम सदन के अंदर हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं देती?

    मुझे मिली जानकारी के मुताबिक वहां उन्हीं के कहने पर कंटीले तारों की बाड़ लगाई गई थी। वह ही असल में वहां सरकार चला रहे हैं, क्योंकि वे इसका अहम हिस्सा हैं।' नड्डा ने कहा कि राहुल और कांग्रेस का रवैया दोहरा है। उनका उद्देश्य है- अराजकता फैलाना, नकारात्मक राजनीति करना और एक गैरजिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना। 