Lok Sabha Pravas Yojana: लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बुलाई महत्वपूर्ण बैठक, मिशन 2024 को गति देने की तैयारी

लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बुलाई महत्वपूर्ण बैठक।

नई दिल्ली, एएनआई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बुधवार को पार्टी की लोकसभा प्रवास योजना की महत्वपूर्ण बैठक होगी। ये बैठक पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में होगी। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के साथ–साथ राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनावों के संबंध में चर्चा की जाएगी। 2019 लोकसभा चुनाव परिणामों पर चर्चा बता दें कि भाजपा ने पिछले वर्ष (2022) में लोक सभा प्रवास योजना का रोडमैप सामने रखा था, जिसमें उन लोक सभा सीटों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बनाई गई थी, जहां भाजपा 2019 के आम चुनावों में उपविजेता या तीसरे स्थान पर रही थी, या बहुत ही कम अंतर से जीती थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। भाजपा के एक नेता ने कहा कि लोकसभा चुनावों के साथ-साथ विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इस वर्ष कई राज्यों में होने है विधानसभा चुनाव बता दें कि इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव काफी माना जा रहा है। इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। खासकर कर्नाटक में जीत मिलने के बाद कांग्रेस इन राज्यों की ओर आशावान है। ऐसे में भाजपा उसे कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है।

Edited By: Devshanker Chovdhary