पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा 50 लीटर से ज्यादा डीजल, इन दो बड़ी कंपनियों ने लिया फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जियो-बीपी और नायरा एनर्जी के खुदरा पेट्रोल पंपों से एक निश्चित सीमा से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा।

दरअसल, निजी क्षेत्र की कंपनियों ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि औद्योगिक और दूसरे थोक ग्राहक सस्ते खुदरा मूल्य का लाभ उठाने के लिए आम लोगों की सुविधा के लिए खोले गए पंप से डीजल भरवा रहे हैं, जिसके चलते आपूर्ति और खुदरा नेटवर्क पर दबाव पड़ रहा है।

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि जियो-बीप आउटलेट ने डीजल खरीदने की सीमा हर ग्राहक के लिए एक दिन में 50 लीटर तय की है जबकि नायरा एनर्जी ने यह सीमा 70 से 200 लीटर तय की है।