ब्रेकर पर अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकराई, झारखंड के युवक की मौत
सोनभद्र में मांची थाना क्षेत्र के पास एक बाइक दुर्घटना में झारखंड के एक युवक, अखिलेश धांगर, की मौत हो गई। ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर बाइक डिवाइडर से टकरा गई। नेटवर्क समस्या के कारण एंबुलेंस नहीं मिल पाई और अस्पताल ले जाते समय अखिलेश ने दम तोड़ दिया। तेज रफ्तार और हेलमेट न पहनने से गंभीर चोटें आईं।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। मांची थाना क्षेत्र के खोड़ैला बसुहारी घाटी में पहले मोड़ के पास ब्रेकर पर अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इससे झारखंड के केतार थाना क्षेत्र के परती कुशवानी गांव निवासी 45 वर्षीय अखिलेश धांगर गंभीर रूप से घायल हो गया।
नेटवर्क न होने के कारण ग्रामीण एंबुलेंस नहीं बुला सके और घायल को बाइक से ही जिला अस्पताल ले गए। वहां से बीएचयू ट्रामा सेंटर जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। फिर स्वजन शव लेकर घर लौट गए।
परती कुशवानी निवासी अखिलेश धांगर के दूर के रिश्तेदार उसके घर गए थे। वह बुधवार दोपहर उसे छोड़ने बाइक से यूपी के सोनभद्र के मांची थाना क्षेत्र के सोमा गांव गया था। वहां से उन्हें छोड़ने के बाद वह घर लौट रहा था। शाम करीब पांच बजे खोड़ैला बसुहारी घाटी में पहुंचा था कि पहले मोड़ पर उसकी बाइक ब्रेकर पर अनियंत्रित हो गई।
तेज रफ्तार होने के कारण उसकी बाइक डिवाइड से टकरा गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हेलमेट न पहनने की वजह से उसके सिर में ज्यादा चोट आई थी। उसे सड़क किनारे पड़ा देख उधर से गुजर रहे लोगों ने मामले की जानकारी आसपास के लोगों को दी।
