ब्रेकर पर अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकराई, झारखंड के युवक की मौत

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। मांची थाना क्षेत्र के खोड़ैला बसुहारी घाटी में पहले मोड़ के पास ब्रेकर पर अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इससे झारखंड के केतार थाना क्षेत्र के परती कुशवानी गांव निवासी 45 वर्षीय अखिलेश धांगर गंभीर रूप से घायल हो गया।

नेटवर्क न होने के कारण ग्रामीण एंबुलेंस नहीं बुला सके और घायल को बाइक से ही जिला अस्पताल ले गए। वहां से बीएचयू ट्रामा सेंटर जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। फिर स्वजन शव लेकर घर लौट गए।

परती कुशवानी निवासी अखिलेश धांगर के दूर के रिश्तेदार उसके घर गए थे। वह बुधवार दोपहर उसे छोड़ने बाइक से यूपी के सोनभद्र के मांची थाना क्षेत्र के सोमा गांव गया था। वहां से उन्हें छोड़ने के बाद वह घर लौट रहा था। शाम करीब पांच बजे खोड़ैला बसुहारी घाटी में पहुंचा था कि पहले मोड़ पर उसकी बाइक ब्रेकर पर अनियंत्रित हो गई।