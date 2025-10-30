Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्रेकर पर अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकराई, झारखंड के युवक की मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:34 AM (IST)

    सोनभद्र में मांची थाना क्षेत्र के पास एक बाइक दुर्घटना में झारखंड के एक युवक, अखिलेश धांगर, की मौत हो गई। ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर बाइक डिवाइडर से टकरा गई। नेटवर्क समस्या के कारण एंबुलेंस नहीं मिल पाई और अस्पताल ले जाते समय अखिलेश ने दम तोड़ दिया। तेज रफ्तार और हेलमेट न पहनने से गंभीर चोटें आईं।

    prefferd source google
    Hero Image

    बीएचयू ट्रामा सेंटर जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। मांची थाना क्षेत्र के खोड़ैला बसुहारी घाटी में पहले मोड़ के पास ब्रेकर पर अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इससे झारखंड के केतार थाना क्षेत्र के परती कुशवानी गांव निवासी 45 वर्षीय अखिलेश धांगर गंभीर रूप से घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेटवर्क न होने के कारण ग्रामीण एंबुलेंस नहीं बुला सके और घायल को बाइक से ही जिला अस्पताल ले गए। वहां से बीएचयू ट्रामा सेंटर जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। फिर स्वजन शव लेकर घर लौट गए।

    परती कुशवानी निवासी अखिलेश धांगर के दूर के रिश्तेदार उसके घर गए थे। वह बुधवार दोपहर उसे छोड़ने बाइक से यूपी के सोनभद्र के मांची थाना क्षेत्र के सोमा गांव गया था। वहां से उन्हें छोड़ने के बाद वह घर लौट रहा था। शाम करीब पांच बजे खोड़ैला बसुहारी घाटी में पहुंचा था कि पहले मोड़ पर उसकी बाइक ब्रेकर पर अनियंत्रित हो गई।

    तेज रफ्तार होने के कारण उसकी बाइक डिवाइड से टकरा गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हेलमेट न पहनने की वजह से उसके सिर में ज्यादा चोट आई थी। उसे सड़क किनारे पड़ा देख उधर से गुजर रहे लोगों ने मामले की जानकारी आसपास के लोगों को दी।