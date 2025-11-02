Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका के पति को चाकू से गोदा, लगाने पड़े 70 टांके; FIR दर्ज

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:45 PM (IST)

    एक सनसनीखेज वारदात में एक पुराने प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए पति को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके शरीर पर 70 टांके लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका के पति को चाकू से गोदा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद के शहर के जगतपुर गाम के पास एक पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका के सामने ही उसके पति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में प्रेमिका का पति इतना गंभीर रूप से घायल हो गया कि उसको निजी अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। युवक को करीब 70 टांके लगाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, 25 वर्षीय महिला ने शुक्रवार को हिम्मतनगर में रहने वाले अपने पूर्व प्रेमी के खिलाफ अपने पति पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। चांदखेड़ा पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। महिला ने एफआईआर में कहा कि वह अचानक हमारी कार में आ गया और मेरे पति के बाएं हाथ, गर्दन के पास और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से हमला कर दिया।

    क्या है पूरा मामला

    एफआईआर के मुताबिक, जानवी पटेल वैष्णोदेवी सर्कल के पास स्थित उनके घर पर थीं। 31 अक्टूबर को शाम चार बजे जानवी के पति शरद पर बिल्डर कश्यप का फोन आया। इस सिलसिले में कश्यप ने कहा कि वह और सुभाष जगतपुर ब्रिज के पास स्थित सनराइजिंग होम्स नाम की स्कीम पर हैं, आप आ जाओ। इसके बाद जानवी और उनके पति शरद कार से बातचीत के लिए स्कीम पर पहुंचे थे।

    ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर बैठकर किया हमला

    वहां पहुंच कर शरद ने स्कीम के गेट के पास सिगरेट लेने जा रहा थे। इसी दौरान जगतपुर ब्रिज के पास, सनराइज होम्स फ्लैट के पास उसके पूर्व प्रेमी ड्राइवर की सीट के पीछे वाली सीट पर आ बैठा। इसके बाद पति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

    लगाने पड़े 70 टांके

    महिला के पूर्व प्रेमी ने सुभाष ने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे शरद पर चाकू से एक के बाद एक कई वार कर दिए। उसने उसके गर्दन पर चेहरे और हाथ पर एक के बाद एक कई बार किए। इस दौरान जब जानवी बीच-बचाव करने आई तो उसे भी चाकू से मार दिया।

    इस घटना के बाद सुभाष वहां से फरार हो गया। उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने शरद के उपचार के लिए 70 टांके लेने पड़े। हालांकि उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

     