पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका के पति को चाकू से गोदा, लगाने पड़े 70 टांके; FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद के शहर के जगतपुर गाम के पास एक पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका के सामने ही उसके पति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में प्रेमिका का पति इतना गंभीर रूप से घायल हो गया कि उसको निजी अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। युवक को करीब 70 टांके लगाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, 25 वर्षीय महिला ने शुक्रवार को हिम्मतनगर में रहने वाले अपने पूर्व प्रेमी के खिलाफ अपने पति पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। चांदखेड़ा पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। महिला ने एफआईआर में कहा कि वह अचानक हमारी कार में आ गया और मेरे पति के बाएं हाथ, गर्दन के पास और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से हमला कर दिया।

क्या है पूरा मामला एफआईआर के मुताबिक, जानवी पटेल वैष्णोदेवी सर्कल के पास स्थित उनके घर पर थीं। 31 अक्टूबर को शाम चार बजे जानवी के पति शरद पर बिल्डर कश्यप का फोन आया। इस सिलसिले में कश्यप ने कहा कि वह और सुभाष जगतपुर ब्रिज के पास स्थित सनराइजिंग होम्स नाम की स्कीम पर हैं, आप आ जाओ। इसके बाद जानवी और उनके पति शरद कार से बातचीत के लिए स्कीम पर पहुंचे थे।

ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर बैठकर किया हमला वहां पहुंच कर शरद ने स्कीम के गेट के पास सिगरेट लेने जा रहा थे। इसी दौरान जगतपुर ब्रिज के पास, सनराइज होम्स फ्लैट के पास उसके पूर्व प्रेमी ड्राइवर की सीट के पीछे वाली सीट पर आ बैठा। इसके बाद पति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

लगाने पड़े 70 टांके महिला के पूर्व प्रेमी ने सुभाष ने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे शरद पर चाकू से एक के बाद एक कई वार कर दिए। उसने उसके गर्दन पर चेहरे और हाथ पर एक के बाद एक कई बार किए। इस दौरान जब जानवी बीच-बचाव करने आई तो उसे भी चाकू से मार दिया।