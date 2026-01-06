'खेल का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं', बांग्लादेशी खिलाड़ी को KKR से बाहर करने पर JDU नेता का बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के बीच बीसीसीआई द्वारा केकेआर को बांग्लादेशी क्रिकेट गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने का आदेश दिया गया। BCCI के इस फैसले पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि खेल और राजनीति अलग रखनी चाहिए।

दरअसल, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू खिलाड़ियों पर हुए हमलों के बाद, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के स्वामित्व वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुज्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने की मांग उठी थी। जिसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पिछले सप्ताह मुज्तफिजुर को बाहर करने का आदेश दे दिया।

बांग्लादेश ने हिंदू को कप्तान बनाया वहीं, अब बांग्लादेश ने हिंदू क्रिकेटर लिट्टन दास को अपनी राष्ट्रीय टीम का कप्तान नियुक्त किया है। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी JDU के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने ने अपना विचार रखा है। उन्होंने स्वीकार किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से भारतीय समाज आक्रोशित है, लेकिन खेल को राजनीति से अलग रखते हुए मुस्तफिजुर को IPL में खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

खेल का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं त्यागी ने कहा कि खेल का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, स्थिति तनावपूर्ण है। पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद का दोषी है और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई घटनाओं से भारतीय समाज आक्रोशित है। इसका खेल भावना पर असर पड़ता है।

त्यागी ने कहा कि बीसीसीआई का फैसला शायद इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया होगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि राजनीति को खेलों पर ज्यादा हावी नहीं होना चाहिए। जब बांग्लादेश ने हिंदू क्रिकेटर लिट्टन दास को अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया है, तो हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।