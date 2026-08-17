कॉलर पकड़ा, लात मारने की कोशिश... बेंगलुरु में JDS नेता ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ की बदसलूकी

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जनता दल (सेक्युलर) यानी जेडीएस के नेता द्वारा ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट करने का मामला सामने आया है। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान रोके जाने पर नेता ने सरेआम पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया और उसे लात मारने की कोशिश की।

आरोपी की पहचान जेडीएस के प्रदेश महासचिव मंजू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, जब यह घटना हुई तब ट्रैफिक पुलिसकर्मी अरुण इलाके में यातायात को नियंत्रित कर रहे थे। इसी दौरान यातायात प्रबंधन के तहत अरुण ने मंजू के वाहन को रुकने का इशारा किया था, जिसके बाद यह पूरा विवाद शुरू हो गया।

कॉलर पकड़ लात मारने की कोशिश पुलिस ने बताया कि वाहन रोके जाने पर मंजू ने कथित तौर पर अधिकारी से तीखी बहस की और पूछा कि उसकी गाड़ी क्यों रोकी गई है। बात इतनी बढ़ गई कि मंजू ने अधिकारी पर हमला करने की कोशिश की।

इस झड़प के दौरान, उसने कथित तौर पर अरुण का कॉलर पकड़ लिया और उन पर हमला करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उसने पुलिसकर्मी को लात मारने के लिए अपना पैर भी उठाया। स्थानीय लोगों ने किया बीच-बचाव सड़क पर हो रहे इस हाई-वोल्टेज ड्रामे और मारपीट की घटना ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए स्थानीय लोगों को तुरंत बीच-बचाव करना पड़ा, जिससे मामला शांत हो सका।