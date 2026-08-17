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कॉलर पकड़ा, लात मारने की कोशिश... बेंगलुरु में JDS नेता ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ की बदसलूकी

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 11:41 AM (IST)

बेंगलुरु में JDS नेता मंजू को ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदसलूकी और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान वाहन रोके जाने पर नेता ने पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर लात मारने की कोशिश की।

HighLights

  1. बेंगलुरु में JDS नेता मंजू ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदसलूकी की।

  2. ट्रैफिक चेकिंग में पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ा, लात मारने की कोशिश।

  3. स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद नेता मंजू को गिरफ्तार किया गया।

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जनता दल (सेक्युलर) यानी जेडीएस के नेता द्वारा ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट करने का मामला सामने आया है। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान रोके जाने पर नेता ने सरेआम पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया और उसे लात मारने की कोशिश की।

आरोपी की पहचान जेडीएस के प्रदेश महासचिव मंजू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, जब यह घटना हुई तब ट्रैफिक पुलिसकर्मी अरुण इलाके में यातायात को नियंत्रित कर रहे थे। इसी दौरान यातायात प्रबंधन के तहत अरुण ने मंजू के वाहन को रुकने का इशारा किया था, जिसके बाद यह पूरा विवाद शुरू हो गया।

कॉलर पकड़ लात मारने की कोशिश

पुलिस ने बताया कि वाहन रोके जाने पर मंजू ने कथित तौर पर अधिकारी से तीखी बहस की और पूछा कि उसकी गाड़ी क्यों रोकी गई है। बात इतनी बढ़ गई कि मंजू ने अधिकारी पर हमला करने की कोशिश की।

इस झड़प के दौरान, उसने कथित तौर पर अरुण का कॉलर पकड़ लिया और उन पर हमला करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उसने पुलिसकर्मी को लात मारने के लिए अपना पैर भी उठाया।

स्थानीय लोगों ने किया बीच-बचाव

सड़क पर हो रहे इस हाई-वोल्टेज ड्रामे और मारपीट की घटना ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए स्थानीय लोगों को तुरंत बीच-बचाव करना पड़ा, जिससे मामला शांत हो सका।

कथित हमले की यह घटना हुलिमावु पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार देर रात आरोपी नेता मंजू को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस स्टेशन में इस मामले के संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है।

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